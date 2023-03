Mission: Impossible  Dead Reckoning Part 2: novità per quanto riguarda il cast

News





13/03/2023 |

Arrivano novità per quanto riguarda il cast di Mission: Impossible – Dead Reckoning Part 2, pellicola della Paramount Pictures. E’ stato annunciato infatti che all’interno del film troveremo anche Hanna Waddingham, attrice che abbiamo visto nella serie tv Ted Lasso. La presenza della star è stata confermata tramite i social network da Chris McQuarrie, regista e sceneggiatore del film.



Dead Reckoning è diviso in due parti, con la prima che farà il suo debutto ufficiale il prossimo luglio mentre la seconda parte uscirà nel 2024. Ovviamente Tom Cruise indosserà nuovamente i panni di Ethan Hunt. In entrambi i film reciterà anche Rebecca Ferguson.



I dettagli del secondo capitolo di Dead Reckoning non sono stati rivelati, così come non sappiamo nulla dei dettagli relativi al personaggio della Waddingham.