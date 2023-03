Magic Mike  The Last Dance: online i primi dieci minuti del film

News





14/03/2023 |

La Warner Bros. ha rilasciato i primi dieci minuti di Magic Mike – The Last Dance, pellicola attualmente disponibile per l’acquisto su Apple Tv app, Prime Video, Youtube, Chili, Rakuten TV, Microsoft Film & TV e dal 21 Marzo anche a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity.

La commedia musicale riunisce nuovamente il team creativo del primo film: Channing Tatum riprende il ruolo di Mike Lane, mentre Steven Soderbergh è di nuovo il regista. La pellicola è basata su una sceneggiatura di Reid Carolin, già autore dei primi due capitoli del franchise.



Accanto a Tatum troviamo, nei panni della protagonista femminile, Salma Hayek. Il cast è completato da Ayub Khan Din, Jemelia George, Juliette Motamed e Vicki Pepperdine.



Sinossi:

Dopo una lunga pausa e in seguito ad un affare fallito che lo ha lasciato al verde, costringendolo a lavorare come bar tender nei locali della Florida, per "Magic" Mike Lane (Tatum) è giunta l’ora di tornare sul palco. Con la speranza di partecipare a quello che considera l’ultimo show della sua carriera, Mike si dirige a Londra con una donna ricca e altolocata (Salma Hayek Pinault) che lo attira con un'offerta che non può rifiutare... e un'agenda già pianificata. La posta in gioco è altissima quando Mike scopre cosa ha veramente in mente la donna: riuscirà, insieme ad un nuovo gruppo di ballerini da rimettere in carreggiata, ad essere in grado di farcela?