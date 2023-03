So Cosa Hai Fatto: Freddie Prinze Jr. parla del film

News

14/03/2023 |

Lo scorso febbraio la Sony Pictures ha annunciato l’intenzione di realizzare il sequel della famosa pellicola degli anni novanta So Cosa Hai Fatto. In quel contesto era stato comunicato che la protagonista dell’opera originale, Jennifer Love Hewitt, e Freddie Prinze Jr., erano entrati ufficialmente in trattative con la produzione per riprendere i loro ruoli. Ma attenzione, la vicenda non sembra al momento così chiara. Almeno per quanto riguarda Prinze Jr..



Nel corso di un’intervista rilasciata a TooFab, l’attore ha chiarito di non aver ricevuto offerte a riguardo: “Non mi è stato offerto niente. Lo hanno detto solo per entusiasmare la gente ma i miei agenti non hanno ricevuto alcuna offerta dalla produzione. Ho avuto una conversazione con la regista pochi giorni dopo che avevano annunciato il sequel ma gli ho chiesto “Perché dicono che sarò in un film in cui probabilmente non ci sarò?' E lei mi ha risposto: 'Lascia che ti proponga l'idea'. Quindi mi ha svelato il suo progetto ma non ho detto di sì perché non ho ricevuto un'offerta”. L’attore ha proseguito confermando di non aver neanche letto la sceneggiatura.



La pellicola del 1997, diretta da Jim Gillespie, racconta di un gruppo di ragazzi che, dopo aver investito un uomo, decideranno di sbarazzarsi del suo corpo buttandolo in mare; un anno dopo, quando la questione sembrava ormai dimenticata, un uomo vestito da pescatore e con un uncino deciderà di tormentarli per ottenere una sorta di vendetta.



Il progetto sta muovendo i primi passi con Neal H. Moritz pronto a tornare come produttore e Leah McKendrick a bordo per la sceneggiatura.