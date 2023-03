John Wick 4: la storia di John Wick in sessanta secondi

News





15/03/2023 |

Siamo in attesa del debutto nelle sale di John Wick 4, il nuovo capitolo della saga. Nel frattempo la Lionsgate ha rilasciato una featurette con protagonista Keanu Reeves che racconta la storia del franchise. Per l'occasione l'attore si è riunito con il regista Chad Stahelski che ha lavorato a sua volta con un cast brillante e ricco di nomi: Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins e Ian McShane.



Basato come sempre sui personaggi creati da Derek Kolstad, John Wick 4 ha una sceneggiatura scritta da Shay Hatten e Micheal Finch.



La 01Distribution porterà la pellicole nelle nostre sale il 23 marzo 2023.



Sinossi:

Keanu Reeves torna nei panni del leggendario sicario John Wick, costretto a rimettersi in gioco a causa di un ex socio che trama nell'ombra per prendere il controllo di una oscura organizzazione internazionale. Vincolato da un giuramento di sangue, John decide di assecondarlo e si dirige a Roma, dove affronterà alcuni dei più spietati killer del mondo.