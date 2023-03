The Whale: disponibile una featurette in lingua originale

News





15/03/2023 |

A pochi giorni dalla notte degli Oscar, la Lionsgate ha rilasciato una featurette internazionale di The Whale, l’opera di Darren Aronofsky. All’interno dell’opera recita come protagonista Brandan Fraser che ha vinto la statuetta come Miglior Attore Protagonista. Il cast, oltre a Fraser, è composto da Sadie Sink, Hong Chau, Ty Simpkins e Samantha Morton.



The Whale ha vinto il Premio Oscar anche come Miglior Trucco.



La Lionsgate ha annunciato che il film è disponibile in Blu-ray, in Digital e in DVD.



Sinossi:

In The Whale, Brendan Fraser offre una straordinaria performance nel ruolo di Charlie, un insegnante di inglese che soffre di obesità grave e che deve confrontarsi con i propri fantasmi e un amore mai rivelato che lo tormentano da anni, nonché con un rapporto irrisolto con la figlia adolescente (Sadie Sink, la protagonista della serie culto Stranger Things), per un’ultima possibilità di redenzione.