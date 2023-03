The Honeymoon  Come ti rovino il viaggio di nozze: in rete il secondo trailer italiano

News





15/03/2023 |

Dopo il primo trailer rilasciato lo scorso febbraio, la Notorious Pictures ha pubblicato il secondo trailer italiano di The Honeymoon – Come ti rovino il viaggio di nozze, commedia romantica diretta da Dean Craig.



Il film vede protagonisti Maria Bakalova e Lucas Bravo con Asim Chaudry e Pico Alexander che completano il cast principale.



Dean Craig ha curato anche la sceneggiatura di The Honeymoon – Come ti rovino il viaggio di nozze che arriverà nelle sale dal 16 marzo.



Sinossi:

Adam e Sarah si sono appena sposati e, dopo il matrimonio, la coppia è pronta a mettersi in viaggio per la luna di miele: la loro meta è l’Italia, precisamente la romantica Venezia.