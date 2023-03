We Live in Time: Florence Pugh ed Andrew Garfield saranno i protagonisti

News





15/03/2023 |

Florence Pugh ed Andrew Garfield sono stati ingaggiati per recitare come protagonisti all’interno del film a tinte romantiche We Live in Time, sviluppato da Studio Canal. John Crowley, regista del romance drama Brooklyn, dirigerà il film da una sceneggiatura scritta da Nick Payne.



I dettagli della trama non sono stati svelati, come riportato dall’Hollywood Reporter le riprese della pellicola partiranno verso la fine dell’anno.



Studio Canal produrrà We Live in Time con la Sunny March di Benedict Cumberbatch.



La Pugh ha recitato ultimamente in Don’t Worry Darling e presto la vedremo nelle sale con Dune: Parte Seconda e Oppenheimer. Per quanto riguarda Garfield, ultimamente l’attore ha vestito nuovamente i panni di Spider-Man facendo un’apparizione all’interno di Spider-Man: No Way Home e sta lavorando nella mini serie tv Hot Air.