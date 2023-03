Goodrich: Mila Kunis reciterà accanto a Michael Keaton

News





15/03/2023 |

Lo scorso febbraio è stato annunciato che Michael Keaton è stato scritturato per recitare come protagonista all’interno di Goodrich, pellicola definita da Deadline una “modern comedy”. Le novità sul cast, riportate dal sito nelle ultime ore, annunciano l'arrivo della protagonista femminile che sarà interpretata da Mila Kunis.



Ambientato a Los Angeles, Keaton sarà Andy Goodrich un uomo la cui vita verrà sconvolta dalla decisione della sua seconda moglie di lasciarlo. Quando la donna entrerà in un programma di riabilitazione dalla durata di 90 giorni, Andy sarà chiamato a prendersi cura dei suoi gemelli di nove anni. Per farlo chiederà aiuto a sua figlia Grace, incinta, riscoprendo il senso di paternità. La Kunis reciterà nella parte di Grace.



Il progetto sarà scritto e diretto da Hallie Meyers-Shyer. Jason Cloth e Dave Caplan finanzieranno la pellicola e si occuperanno della produzione con Daniela Taplin Lundberg della Stay Gold Features e Kevin Mann. Amy Pascal sarà invece la produttrice esecutiva.