Mon Crime - La colpevole sono io: un nuovo teaser trailer è in rete

16/03/2023 |

Dopo il teaser trailer di Mon Crime - La colpevole sono io rilasciato lo scorso febbraio dalla BimDistribuzione, ecco un nuovo antipasto dell'opera di François Ozon. All'interno della pellicola recitano Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Fabrice Luchini, Isabelle Huppert, Dany Boon, André Dussollier.



Il debutto nelle sale cinematografiche italiane avverrà il prossimo 25 aprile.



Sotto alla sinossi trovate la clip.



Sinossi:

Nella Parigi degli anni Trenta, Madeleine, un’attrice giovane e bella ma priva di denaro e senza talento, viene accusata dell’omicidio di un famoso produttore. Con l’aiuto dell’amica Pauline, giovane avvocata disoccupata, viene assolta per legittima difesa. Per Madeleine comincia così una vita di fama e successo, finché la verità non viene a galla.