Frankenstein: Oscar Isaac, Andrew Garfield e Mia Goth in trattative per recitare nel film di Guillermo del Toro

16/03/2023 |

Dopo il grande successo ottenuto con il suo Pinocchio, fresco vincitore del Premio Oscar, Guillermo del Toro è pronto a gettarsi nel progetto Frankenstein. Il regista sta sistemando tutti i dettagli ed arrivano novità sul cast con Oscar Isaac, Andrew Garfield e Mia Goth in trattative per recitare all’interno della pellicola.



Come riportato da Deadline, del Toro starebbe lavorando ancora alla sceneggiatura e, sebbene non sia stata presentata ancora alcuna offerta agli attori menzionati sopra, tutti e tre avrebbero già incontrato il regista e avrebbero dato la disponibilità a recitare nel film.



Da tempo del Toro ha intenzione di realizzare il film su Frankenstein, basandosi sempre sulla storia di Mary Shelley ma ad oggi ancora non sappiamo che tipo di pellicola porterà a compimento. Tornando al cast, non sono stati svelati i personaggi che saranno interpretati, qualora le trattative dovessero andare a buon fine, da Isaac, Garfield e dalla Goth.