Pantafa: in rete un nuovo trailer

16/03/2023

E' stato rilasciato da Fandango un nuovo trailer di Pantafa, horror movie di Emanuele Scaringi. Il regista ha anche curato la sceneggiatura con Tiziana Triana e Vanessa Picciarelli e ha diretto un cast che vede protagonista Kasia Smutniak. Recitano nella pellicola Greta Santi, Mario Sgueglia, Betti Pedrazzi, Mauro Marino, Giuseppe Cederna e Francesco Colella.



La pellicola è una produzione Fandango con Rai Cinema ed arriverà nei cinema dal 30 marzo.



Sinossi:

Marta si trasferisce insieme a sua figlia Nina a Malanotte, un piccolo paese di montagna. La bambina da qualche tempo soffre di paralisi ipnagogiche, un disturbo del sonno che può; portare ad avere stati allucinatori, e Marta ha pensato che un po’ di aria di montagna e di lontananza dalla frenesia cittadina possano giovare alla piccola.La casa in cui si trasferiscono però; è; tutt’altro che accogliente e per le strade di Malanotte non si vedono mai bambini. I sintomi di Nina cominciano a peggiorare già; dalla prima notte, la bambina fa incubi sempre più; vividi in cui una figura spettrale le si siede sul petto, la immobilizza e le ruba il respiro.Per Marta, madre sola in un paese che le appare sempre più; sinistro, sarà; ogni giorno più; difficile trovare il modo di fare la cosa migliore per la sua bambina.