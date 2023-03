Superman: Legacy: sarà James Gunn a dirigere il film

News





16/03/2023 |

Sarà James Gunn a dirigere, da una sua sceneggiatura, Superman: Legacy, il progetto che darà il via all’universo della DC Comics, intitolato “Chapter One, Gods and Monsters”. Già durante lo scorso autunno Gunn aveva annunciato di aver messo sulla sua agenda un progetto legato a Superman, in riferimento al nuovo panorama cinematografico che la Warner Bros porterà avanti con la DC Comics, senza però Henry Cavill, escluso dalla nuova pellicola.



Superman: Legacy è stato descritto come un progetto che racconterà la storia del viaggio di Superman per riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua adolescenza vissuta sulla Terra, trascorsa con il nome di Clark Kent, un ragazzo di Smallville. Il Superman che ritroveremo nel film sarà presentato in età giovanile. L’uscita è prevista per luglio 2025.



La sceneggiatura di James Gunn è basata sui personaggi della DC Comics. Al momento non è stato annunciato il nome dell’attore che interpreterà Superman.