The Backup: Keke Palmer reciterà insieme a Kevin Hart in questa commedia della Universal

17/03/2023

Keke Palmer sarà la protagonista femminile di The Backup. L’attrice reciterà assieme a Kevin Hart all’interno di questa commedia sviluppata dalla Universal Pictures. Hart sarà anche il produttore, tramite la sua Hartbeat, insieme a Bryan Smiley. Palmer e Sharon Palmer saranno i produttori attraverso la loro compagnia Big Boss Entertainment.



La storia è stata scritta da Chris Brew e Jordan Gouveia e racconta di Ben, un giocatore, che decide di voler passare tutta la vita con la sua amica d’infanzia di nome Alyssa. La sfortuna però lo porta di fronte ad una realtà diversa: Alyssa sta per sposarsi con un miliardario e chiede a Ben di fare il testimone durante le nozze. Il ragazzo partirà allora per l’isola dove si svolgerà il matrimonio con l’obiettivo chiaro di riconquistare Alyssa.



Al momento non ci sono registi legati al progetto che si trova nelle sue prima fasi di sviluppo.