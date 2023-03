Sympathy for the Devil: annunciata la data di uscita del film con Nicolas Cage

News





17/03/2023 |

La RLJE Films, un’unità della AMC Networks, ha fissato la data di uscita per gli Stati Uniti di Sympathy for the Devil, thriller psicologico che vedrà protagonisti Nicolas Cage e Joel Kinnaman. La pellicola arriverà nelle sale americane a partire dal prossimo 28 luglio.



Sympathy for the Devil è diretto da Yuval Adler e racconta la storia di un uomo che, sotto minaccia, sarà costretto a trasportare sulla sua auto un misterioso passeggero. Il protagonista del film si ritroverà così al centro di un gioco del gatto con il topo dove è chiaro che non tutto è come sembra. Ulteriori dettagli non sono stati svelati.



La sceneggiatura di Sympathy for the Devil è stata scritta da Luke Paradise.



Il film è prodotto da Nicolas Cage con Alex Lebovici, Allan Ungar e Stuart Manashil.