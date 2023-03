Barry Keoghan in trattative per recitare nel sequel de Il Gladiatore

News





17/03/2023 |

Barry Keoghan, attore che ha recitato all’interno del film Gli Spiriti dell’Isola, è entrato in trattative per avere un ruolo nel sequel de Il Gladiatore, pellicola in lavorazione presso la Paramount Pictures. Nel caso in cui il tutto andasse a buon fine, Keoghan interpreterà l’imperatore Geta.



Il secondo capitolo de Il Gladiatore sarà diretto ancora una volta da Ridley Scott e vedrà Paul Mescal nella parte del protagonista. Scott sarà il produttore con Michael Pruss della Scott Free e con Doug Wick e Lucy Fisher della Red Wagon Entertainment. La sceneggiatura è stata curata da David Scarpa.



Nel corso della sua carriera Keoghan ha lavorato in Dunkirk di Christopher Nolan ed ha recentemente terminato le riprese di Saltburn, pellicola diretta da Emerald Fennell.