Return To Silent Hill: annunciato il cast e la data di inizio riprese

17/03/2023 |

Arrivano novità sul progetto legato all’adattamento di Silent Hill. Il film, intitolato Return To Silent Hill, vedrà come protagonisti Jeremy Irvine e Hannah Emily Anderson. Inoltre, come spiegato da Deadline, le riprese partiranno in Germania e nell’Europa dell’Est.



Return To Silent Hill sarà diretto da Christophe Gans, il regista del film originale Silent Hill.



Scritto dallo stesso Gans, da Sandra Vo-Anh e da William Josef Schneider, la pellicola sarà basata sul secondo capitolo del panorama dei videogiochi di Silent Hill.



Return To Silent Hill racconterà la storia di James, un uomo distrutto dopo la separazione dall’amore della sua vita. Quando una lettera misteriosa lo richiamerà a Silent Hill, alla ricerca della donna, troverà una città completamente trasformata da un male sconosciuto. James, nel cuore della stessa, si troverà di fronte a figure terrificanti e proverà a lottare per dare un senso alla realtà, nel tentativo di salvare la sua vita e quella della sua amata.