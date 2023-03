Anne Hathaway sarà la protagonista di un nuovo progetto diretto da David Robert Mitchell

News





20/03/2023 |

Anne Hathaway ha trovato l’accordo per recitare all’interno di una misteriosa pellicola che sarà diretta da David Robert Mitchell per conto della Warner Bros. Pictures, della Bad Robot e della Jackson Pictures. Il progetto è stato pubblicizzato come un thriller movie e che verrà girato in Imax. Inoltre è stato svelato che la produzione partirà il prossimo autunno ma altri dettagli non sono stati rilasciati.



Mitchell ha anche curato la sceneggiatura originale e produrrà il film insieme a J.J. Abrams e Hannah Minghella per conto della Bad Robot e a Matt Jackson della Jackson Pictures. Jake Weiner e Chris Bender della Good Fear Content saranno i produttori esecutivi.



Hathaway ha recitato ultimamente in Armageddon Time – Il Tempo dell’Apocalisse e in Eileen. L’attrice ha diversi progetti in azienda quali The Idea of You e The Lifeboat.



Il regista David Robert Mitchell ha esordito alla regia nel 2010 con The Myth of the American Sleepover per poi aver portato nelle sale quattro anni dopo It Follows e, nel 2018, Under The Silver Lake.