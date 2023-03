Fall: la pellicola avrà un sequel!

News





20/03/2023 |

Dopo il successo ottenuto Fall avrà un sequel! La Tea Shop Productions e il regista Scott Mann stanno parlando della possibilità di realizzare un secondo capitolo, pronto a sorprendere e spaventare il pubblico con un’altra storia.



Grace Caroline Currey e Virginia Gardner sono state le protagoniste di Fall. La storia raccontava di due amiche, Becky e Hunter, che decidono di scalare una torre di trasmissione alta più di 700 metri per spargere le ceneri del fidanzato di Becky dalla vetta. Ma una volta giunte in cima, si ritrovano bloccate senza alcuna possibilità di discesa. Attorno a loro c’è solo il deserto e non c’è modo di chiamare i soccorsi. L’unica scelta è lottare per la sopravvivenza, anche se tutto è contro di loro.



Fall ha incassato 22 milioni di dollari ed è stato un successo all’interno delle piattaforme streaming. James Harris, co-founder della Tea Shop, ha spiegato: “Siamo rimasti veramente sorpresi dalla reazione viscerale che ha avuto il pubblico. E’ uno di quei film in cui il passaparola ha aiutato davvero”.