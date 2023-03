Cocainorso: in rete il nuovo trailer italiano

News





20/03/2023 |

La Universal Pictures ha rilasciato in rete un trailer ufficiale italiano di Cocainorso, nuova opera diretta da Elizabeth Banks. La regista ha lavorato su una sceneggiatura di Jimmy Warden, con il film che è stato prodotto dai vincitori dell'Oscar® Phil Lord e Chris Miller, da Aditya Sood, da Elizabeth Banks e Max Handelman per Brownstone Productions e da Brian Duffield. Produttore esecutivo è Robin Fisichella.



Cocainorso vede nel cast Keri Russell, Ray Liotta, Alden Ehrenreich, O'Shea Jackson Jr., Jesse Tyler Ferguson, Kristofer Hivju, Kahyun Kim, Christian Convery, Brooklynn Prince e Scott Seiss.



Sotto alla sinossi trovate la clip!



Sinossi:

Ispirato alla storia vera del 1985 dell’incidente aereo in cui un corriere della droga perde un carico di cocaina e un orso bruno la mangia, questa dark comedy feroce vede come protagonisti un gruppo stravagante di poliziotti, criminali, turisti e adolescenti che si ritrovano in una foresta della Georgia, dove un predatore enorme di 230 chili ha appena ingerito una quantità impressionante di cocaina e si aggira infuriato in cerca di altra droga... e di sangue.