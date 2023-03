Dungeons & Dragons  LOnore dei Ladri: entriamo nel cuore del film con la nuova featurette

News





21/03/2023 |

A pochi giorni dal debutto nelle sale di Dungeons & Dragons – L’Onore dei Ladri, la Eagle Pictures ha rilasciato una featurette in italiano. Il film è diretto da Jonathan Goldstein che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da lui stesso, da Dave Arneson e da John Francis Daley. Il cast comprende Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Sophia Lillis, Hugh Grant, Chloe Coleman e Regé-Jean Page.



La Paramount Pictures ha co-prodotto e co-finanziato il film con la Hasbro e la eOne, con quest’ultima che distribuirà la pellicola in UK e in Canada mentre la Paramount si occuperà dei paesi restanti.



L'uscita nelle sale è prevista per il 29 marzo.



Sinossi:

Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri porta sul grande schermo lo straordinario mondo e lo spirito del leggendario gioco di ruolo in un'avventura divertente e ricca di azione. Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate.