Backspot: Evan Rachel Wood reciterà nel film

21/03/2023 |

Evan Rachel Wood è entrata a far parte del cast di Backspot, pellicola che sarà diretta dal regista debuttante D.W. Waterson. La notizia è stata riportata da Variety.



Il film vedrà protagoniste Devery Jacobs e Kudakwashe Rutendo nei ruoli di due giovani ragazze che sognano di diventare le cheerleader delle Thunderhawks e che verranno scelte dalla coach Eileen McNamara (Rachel Wood) per entrare a far parte della sua squadra di professioniste. La sceneggiatura è stata scritta da Joanne Sarazen.



Elliot Page è la produttrice esecutiva della pellicola. Alcune riprese di Backspot sono già terminate in quel di Toronto. Tra i produttori esecutivi troviamo anche Matthew Jordan Smith, J.C.Davidson e Katisha Shaw mentre i produttori sono Alona Metzer, Waterson, Kawennáhere Devery Jacobs e Martin Katz.



La Rachel Wood ha recitato ultimamente nella serie Westworld - Dove Tutto è Concesso.