Il nuovo film di Jordan Peele uscirà a dicembre 2024

News





21/03/2023 |

La Universal Pictures ha annunciato la data di uscita del nuovo progetto cinematografico di Jordan Peele: il film farà il suo debutto ufficiale nelle sale a partire dal 25 dicembre 2024. E’ pronto, dunque, ad nuovo lavoro tutto da scoprire il regista che, nel 2017, aveva esordito dietro la macchina da presa con Scappa – Get Out. Nel corso della sua carriera Peele, oltre al film sopra citato, ha diretto anche Noi e l’ultimo arrivato Nope, che hanno incassato rispettivamente 256 e 171 milioni al botteghino.



Del nuovo progetto non si hanno informazioni, non sono stati rivelati il titolo, il genere e quali saranno gli attori che ritroveremo al suo interno, un po’ come accaduto per le sue prime tre opere. Un mistero che aumenta di fatto la curiosità. L'uscita, prevista per fine 2024, lascia immaginare che a breve arriveranno anche informazioni sulla data di partenza delle riprese, oltre a tutti gli altri possibili dettagli.



A livello di calendario il nuovo film di Jordan Peele arriverà negli Stati Uniti cinque giorni dopo l’uscita di Avatar 3 e di Sonic the Hedgehog 4.