Iniziate le riprese del nuovo capitolo di Ghostbusters

21/03/2023 |

Arrivano novità importanti sul nuovo capitolo di Ghostbusters. Per celebrare il primo giorno di riprese è stata pubblicata una foto tramite Twitter con il dietro le quinte del film. Nell’immagine possiamo vedere il regista Gil Kenan e Jason Reitman, il tutto accompagnato dal post “Tornati nella Firehouse”.



Per Kenan si tratta del debutto da regista nel franchise di Ghostbusters ed ha curato anche la sceneggiatura con Reitman. Il film sarà ambientato a New York con la vecchia caserma degli Acchiappa Fantasmi che tornerà in primo piano.



Il post, al netto della foto in questione, non fornisce ulteriori dettagli sulla trama, anche se le prime informazioni riportano che si ripartirà dal punto lasciato in Ghostbusters: Afterlife. Di conseguenza potrebbero tornare anche diversi attori dell’ultimo film, tra questi Mckenna Grace.



Per quanto riguarda il titolo non è chiaro se sarà Ghostbusters: Firehouse o se quello che vediamo nella foto è soltanto un qualcosa di indicativo.