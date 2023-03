Small Things Like This: Cillian Murphy sarà il protagonista del film

News





22/03/2023 |

Cillian Murphy, star che vedremo presto in Oppenheimer e che abbiamo recentemente ammirato in A Quiet Place II, è pronto per un nuovo progetto cinematografico. L’attore – come svelato da Deadline – reciterà all’interno dell’adattamento cinematografico di Small Things Like This, pellicola che si baserà sul romanzo di Claire Keegan. Murphy, oltre a recitare come protagonista, sarà anche il produttore con la Artists Equitydi Ben Affleck e Matt Damon che si occuperà invece di finanziare il progetto. Per quanto riguarda le riprese sarà l’Irlanda ad ospitare set e crew.



La storia del film si svolge durante il Natale del 1985, quando il devoto padre Bill Furlong (Murphy) scopre i sorprendenti segreti custoditi dal convento della sua città e anche alcune scioccanti verità sulla sua stessa vita. Altri dettagli non sono stati svelati ma sappiamo che all’interno della pellicola reciteranno anche Ciaran Hinds ed Emily Watson.



Per quanto riguarda la regia, l’opera sarà diretta da Tim Mielants che ha già lavorato con Murphy nella serie Peaky Blinders.