Gears of War: annunciato il nome dello sceneggiatore

22/03/2023 |

Negli ultimi mesi del 2022 Netflix aveva annunciato la volontà di trasformare in un film il popolare videogame Gears of War. Il progetto, a distanza di mesi dall’annuncio, sta muovendo ulteriori passi con Jon Spaihts che si occuperà di scrivere la sceneggiatura. The Coalition, lo studio che ha realizzato il videogioco, ha rilasciato la seguente nota: “Siamo entusiasti di lavorare con Jon e Netflix per portare Gears of War al cinema. Jon è un maestro narratore con un talento per la creazione di universi epici e fantascientifici e ama davvero "Gears of War". Non potevamo chiedere un partner migliore per onorare il nostro franchise e offrire una storia autentica ai nostri fan”.



Gears of War è uno dei franchise più popolari in assoluto con oltre 40 milioni di copie vendute e tantissimi followers in tutto il mondo che popolano l’universo online della serie videoludica.



Jon Spaiths ha recentemente scritto la sceneggiatura di Dune e sta lavorando anche al secondo capitolo. Tra i progetti presenti nella sua agenda troviamo anche Van Helsin e Justice League Dark.