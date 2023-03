Army of Dead: Zack Snyder parla del possibile sequel

News





23/03/2023 |

Uscito nel 2021, Army of the Dead è stata una delle ultime fatiche di Zack Snyder. La pellicola ha debuttato su Netflix e, a distanza di due anni dal suo arrivo, iniziano a circolare alcune indiscrezioni relative ad un possibile sequel. E sull’argomento è intervenuto proprio Snyder, in un’intervista rilasciata a The Nerd Queens. Il regista ha spiegato: “Per quanto riguarda l'universo di Army of the Dead è ancora vivo e vegeto nella mia mente. So esattamente cosa farei. Dipende davvero da come andremo avanti con Rebel Moon e con l'universo di Rebel Moon. Non è un impegno di poco conto perché un progetto sci-fi di questa portata ha bisogno di tutte le attenzioni possibile”. Nessuna porta chiusa, dunque, da parte di Snyder che potrebbe regalare agli spettatori a questo punto anche il sequel del film.



Il cast del film originale era composto da Dave Bautista, Ella Purnell, Ana de la Reguera, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Raúl Castillo, Michael Cassidy e Garret Dillahunt.



Lo stesso Snyder ha curato la sceneggiatura del fiilm con Shay Hatten e Joby Harold.



Sinossi di Army of the Dead:

Dopo un'epidemia zombie a Las Vegas una squadra di mercenari si prepara per il maggiore azzardo di sempre: intrufolarsi nella zona sottoposta a quarantena e mettere a segno la rapina più grande mai tentata.