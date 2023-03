Renfield: in rete il nuovo trailer italiano

News





23/03/2023 |

La Universal Pictures ha rilasciato un nuovo trailer italiano ufficiale di Renfield, pellicola diretta da Chris McKay con protagonisti Nicholas Hoult e Nicolas Cage. In questa mostruosa avventura moderna del fedele servitore di Dracula, Nicholas Hoult, interpreta Renfield, il tormentato aiutante del boss più narcisista della storia, Dracula. Renfield è costretto a procurare le vittime del suo padrone ed a eseguire ogni suo ordine, per quanto spregevole. Ma ora, dopo secoli di servitù, Renfield è pronto a scoprire se c'è una vita al di fuori dell'ombra del Principe delle Tenebre. Se solo riuscisse a capire come porre fine alla sua codipendenza.



Renfield è diretto da Chris McKay da una sceneggiatura di Ryan Ridley, basata su un'idea originale di Robert Kirkman, creatore di The Walking Dead e di Invincible.



Il film è interpretato da Awkwafina, Ben Schwartz e e Adrian Martinez.



Renfield è prodotto dai fondatori di Skybound Entertainment Robert Kirkman e David Alpert, dai co-presidenti Bryan Furst e da Chris McKay ed uscirà il 25 maggio al cinema.