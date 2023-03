Michael Stuhlbarg reciterà nel film The Instigators

News





23/03/2023 |

Il cast di The Instigators ha trovato un nuovo membro. All'interno della pellicola reciterà Michael Stuhlbarg, attore che abbiamo visto ultimamente anche nel film Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Stuhlbarg farà parte dunque di questo progetto Apple Original Films e lavorerà con i due protagonisti Matt Damon e Casey Affleck. Reciteranno inoltre nella pellicola anche Paul Walter Hausera e Hong Chau. Il progetto sarà diretto da Doug Liman.



Matt Damon e Ben Affleck saranno i produttori attraverso la loro nuova compagnia Artists Equity, insieme a Jeff Robinov e John Graham di Studio 8 e Kevin Walsh della The Walsh Company.



Il film racconta la storia di due ladri che scappano con l'aiuto di uno dei loro terapisti dopo che una rapina è andata male. La sceneggiatura è stata scritta da Chuck MacLean e Affleck ed è stata sviluppata da Robinov, Graham e Casey Affleck.



Non è stato comunicato quando inizieranno le riprese di The Instigators.