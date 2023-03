Call My Agent!: Eva Longoria produrrà e dirigerà il remake

News





23/03/2023 |

La fortunatissima serie francese Call My Agent! avrà un remake a tinte spagnole che sarà realizzato da Eva Longoria, pronta a salire a bordo come produttrice e regista. L’annuncio è stato dato durante il Series Mania Festival di Lille e l’adattamento sarà una co-produzione targata Mediawan, Elefantec Global e la UnbeliEVAble Entertainment della Longoria.



Eva Longoria dirigerà i primi due episodi della serie ed ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Come tante altre persone intorno al mondo, sono stata una grande fan della serie originale sin dal suo primo episodio”. La stessa regista e produttrice si è detta “entusiasta di collaborare con la Mediawan e la Elefantec Global”.



Call My Agent!, una satira sulla vita frenetica degli agenti delle celebrità, è stata trasmessa da France Télévisions per quattro stagioni con ascolti record. È stato poi acquisito da Netflix, diventando rapidamente uno dei più grandi successi francesi dello streamer.