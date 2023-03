Mission: Impossible  Dead Reckoning: Ralf Saxon torna nel franchise!

News





23/03/2023 |

A distanza di venticinque anni dal primo Mission: Impossible arriva una novità importante per quanto riguarda le ultime due pellicole del franchise dal titolo Mission: Impossible - Dead Reckoning. Una vecchia conoscenza della saga, infatti, tornerà per questo atto finale: parliamo di Rolf Saxon. L’attore in Mission: Impossible aveva interpretato l’agente della CIA William Donloe, incaricato di sorvegliare i documenti speciali, “catturati” successivamente da Ethan Hunt nella scena nella quale si cala dal soffitto.



Ad annunciare l’entrata di Saxon nel cast è stato il regista e sceneggiatore Christopher McQuarrie tramite i suoi canali social. Oltre a Rolf Saxon lo stesso regista aveva annunciato pochi giorni fa dell’entrata nel cast di Lucy Tulugarjuck.



Dead Reckoning, che vedrà ovviamente protagonista Tom Cruise, è stato diviso in due parti: la prima arriverà quest’anno mentre la seconda nel 2024.