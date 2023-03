Star Wars: Steven Knight scriverà la sceneggiatura di un nuovo episodio!

News





23/03/2023

Un nuovo progetto legato a Star Wars vedrà presto la luce e la sua sceneggiatura sarà realizzata dal creatore della serie Peaky Blinders, ovvero Steven Knight. Il progetto è ancora senza un titolo ufficiale ma sappiamo che a dirigerlo sarà Sharmeen Obaid-Chinoy. Knight andrà a sostituire gli sceneggiatori originali Damon Lindelof e Justin Britt-Gibson, usciti dal progetto, come segnalato da Variety.



Al momento non si hanno informazioni sulla pellicola che presto entrerà in produzione ma ulteriori dettagli potrebbero essere forniti durante la celebrazione di Star Wars che andrà in scena a Londra il prossimo aprile.



Per Knight si tratta della prima collaborazione legata all’universo di Star Wars: nel passato ha curato la sceneggiatura di pellicole quali La Promessa dell’Assassino, Il Sapore del Successo e Allied – Un’Ombra Nascosta