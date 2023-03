Robert Downey Jr. sarà il protagonista di Vertigo, il remake del film di Alfred Hitchcock

News





24/03/2023 |

La Paramount Pictures ha acquisito i diritti per realizzare il remake di Vertigo, la pellicola di Alfred Hitchcock del 1958. E il progetto sta muovendo i suoi primi passi con Robert Downey Jr. che è stato scelto per interpretare il personaggio reso famoso da James Stewart, il protagonista del film, ovvero l'ex detective della polizia costretto a ritirarsi dopo un trauma subìto in servizio che lo lascia con la paura dell'altezza e le vertigini. La sceneggiatura del nuovo Vertigo sarà scritta da Steven Knight che lavorerà presto ad un nuovo progetto legato a Star Wars.



John Davis e John Fox della Davis Entertainment saranno i produttori con la Team Downey appartenente a Robert e Susan Downey.



La Paramount Pictures aveva lanciato il film originale e la compagnia Hitchcock Estate ha scelto di tornare a casa per rilanciare il film. La sceneggiatura originale di Vertigo fu scritta da Alec Coppel e Samuel A. Taylor dal romanzo D’entre les mortes di Boileau-Narcejac.