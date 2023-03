Eugene Levy è entrato nel cast di Summer Camp

News





24/03/2023 |

Eugene Levy è entrato a far parte del cast di Summer Camp. L’attore, all’interno del film, reciterà come il marito del personaggio interpretato da Diane Keaton. Oltre alla Keaton saranno protagoniste della commedia anche Kathy Bates ed Alfre Woodard. La pellicola sarà diretta da Castille Landon.

Il film andrà in produzione ad aprile nel Nord Carolina e racconta la storia di Nora, Ginny e Mary, migliori amiche fin dall’infanzia, da quando trascorrevano le loro estati in un campo estivo. Con il passare degli anni ognuna di loro ha intrapreso un percorso diverso e quando si presenta l’occasione di riunirsi, proprio nello stesso campo estivo della loro infanzia, la paura di confrontare le proprie vite salirà a galla. Nonostante tutto le tre donne si accorgono di una cosa: ognuna di loro ha ancora bisogno dell’altra.



Summer Camp è una produzione Saks Picture Company, in associazione con Taylor & Dodge e Project Infinity che si occuperanno anche di finanziare il tutto. Alex Saks, Dori A. Rath, la Keaton, Stephanie Heaton-Harris e Tyler W. Konney sono i produttori.



La Landon ha scritto anche la sceneggiatura.