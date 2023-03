L'Esorcista: Linda Blair ritorna nel nuovo film di David Gordon Green

News

27/03/2023 |

Arriva una novità importante per quanto riguarda il remake de L’Esorcista. Un’altra attrice del film originale tornerà infatti in questa nuova opera, dopo la conferma della presenza di Ellen Burstyn. Secondo quanto riportato da Above the line anche Linda Blair reciterà nella pellicola riprendendo il suo ruolo ovvero quello di Regan MacNeil, la bambina protagonista della prima opera uscita nelle sale nel 1973 grazie a William Friedkin.



Il portale, oltre a riportare che il ruolo della Blair sarà piccolo, svela una nota di un portavoce della Blumhouse che spiega: “Linda Blair è una sorta di consulente per il prossimo film L’Esorcista”. Nella nota non viene specificato come l’attrice tornerà nel film ma la sua presenza, così come quella della Burstyn, renderà il tutto molto particolare.



In questo remake, che sarà diretto da David Gordon Green, reciteranno anche Leslie Odom Jr., Ann Dowd, Lidya Jewett, Jennifer Nettles, Olivia Marcum, Raphael Sbarge ed Okwui Okpokwasili.



L’Esorcista è una co-produzione Blumhouse e Morgan Creek.