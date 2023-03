November - I Cinque Giorni Dopo il Bataclan: online il trailer del film con Jean Dujardin

News





La Adler Entertainment ha pubblicato online il trailer italiano di November - I Cinque Giorni Dopo il Bataclan, pellicola a tinte francesi diretta da Cédric Jimenez. L'opera richiama la strage del Bataclan avvenuta a novembre 2015.



Protagonista del film è il Premio Oscar Jean Dujardin mentre nel cast principale troviamo anche Anais Demoustier e Sandrine Kiberlain.



L'uscita nelle sale è prevista per il 20 aprile.



Sinossi:

Nel novembre 2015, Parigi viene colpita da una serie di attacchi mortali e sconvolgenti. La divisione antiterrorismo della polizia francese, guidata da Heloise (Sandrine Kiberlain) e il suo comandante Fred (il premio Oscar® Jean Dujardin), si trova ad affrontare un livello di pressione senza precedenti: in una corsa contro il tempo, dovranno trovare gli autori degli attacchi il più rapidamente possibile prima che possano colpire di nuovo, viaggiando attraverso l'Europa e oltre, in una delle più grandi cacce all'uomo della storia.