Damaged: Samuel L. Jackson e Vincent Cassel saranno i produttori

28/03/2023 |

Samuel L. Jackson e Vincent Cassel sono stati ingaggiati per recitare come protagonisti all’interno di Damaged, thriller movie che sarà finanziato dalla Red Sea Media e dalla BondIt Media Capital.



Damaged racconterà la storia di un detective di Chicago che raggiungerà la Scozia per indagare su un serial killer i cui omicidi corrispondono a quelli accaduti cinque anni prima ai quali lui stesso aveva indagato e che avevano visto tra le vittime anche la sua ragazza. Nel cast compaiono anche Gianni Capaldi, Kate Dickie e John Hannah. La regia sarà di Terry McDonagh. La produzione è in corso.

I produttori sono Paul Aniello e Roman Kopelevich della Red Sea.