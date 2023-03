Killers of the Flower Moon: arrivano novità sulla data di uscita del film

News





28/03/2023 |

Arrivano novità sulla data di uscita di Killers of the Flower Moon, il nuovo progetto affidato alla regia di Martin Scorsese. L'opera farà il suo debutto in anteprima in alcune sale selezionate il 6 ottobre, per poi uscire in tutti i cinema a partire dal 20 dello stesso mese.



Il cast di Killers of the Flower Moon è vasto e brillante ed è composto da Leonardo DiCaprio e Robert De Niro affiancati da Tatanka Means, Michael Abbott Jr., Pat Healy e Scott Sheperd.Inoltre avranno un ruolo nel film anche Lily Gladstone, Jesse Plemons e Andrea Calabrese.



Il film, basato sul libro di David Grann, ha una sceneggiatura scritta da Eric Roth. La storia, ambientata nel 1920, racconta di una serie di omicidi di diversi indiani Osage dopo che venne scoperto il petrolio nella loro terra. L’incredibile serie di uccisioni fu una delle prime grandi indagini dell’FBI.



Sinossi del romanzo:

Negli anni Venti la popolazione più ricca d’America erano gli indiani Osage dell’Oklahoma: nel momento in cui gli idrocarburi stavano per diventare la risorsa più importante del pianeta, sotto il loro suolo furono trovati enormi giacimenti. Giravano in auto di lusso, vivevano in case faraoniche, mandavano i figli a studiare nelle migliori scuole d’Europa. Poi, a uno a uno, iniziarono a morire ammazzati. Sparati, avvelenati, vittime di agguati e imboscate, sempre in circostanze misteriose. E in questo strascico di ‘vecchio west’ – tra petrolieri emergenti come J.P. Getty e fuorilegge come Al ‘Terrore fantasma’ Spencer – chiunque osasse investigare finiva anch’egli sottoterra. Quando le morti superarono le due dozzine il caso fu preso in mano dall’FBI, appena nato, diretto da un giovane e ancora inesperto J. Edgar Hoover. Fu messa insieme una squadra di investigatori di origine indiana: si infiltrarono, alcuni finirono male, comunque adottarono tutti i mezzi più o meno leciti a loro disposizione per portare alla luce una cospirazione agghiacciante.