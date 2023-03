Gli Aristogatti: Questlove dirigerà il live-action Disney

News





28/03/2023 |

Il progetto legato al film Gli Aristogatti ha trovato il suo regista. Il live-action movie di casa Disney sarà diretto da Questlove, pronto al debutto dietro alla macchina da presa per una pellicola cinematografica. Lo stesso artista sarà anche il produttore esecutivo e lavorerà alle musiche dell’opera. La sceneggiatura sarà scritta da Will Gluck e Keith Bunin. Tra i produttori esecutivi troviamo anche Tarik Trotter, Shawn Gee e Zarah Zohlman della Two One Five Entertainment.



La produzione è affidata alla compagnia Olive Bridge di Gluck e alla Two One Five di Thompson.



Ahmir Khalib Thompson, questo il vero nome di Questlove, è uno dei componenti dei The Roots ed ha vinto anche il Premio Oscar per il documentario Summer of Soul che lo ha visto esordire come regista.