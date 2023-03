Captain America: New World Order: Liv Tyler torna nell'universo Marvel!

Gossip





28/03/2023 |

Liv Tyler è pronta a far ritorno all’interno dell’universo Marvel e lo farà nel prossimo film dedicato a Capitan America. L’attrice è stata ingaggiata per riprendere il ruolo di Betty Ross nell’imminente pellicola Captain America: New World Order. La Ross, nella saga dedicata all’eroe Marvel, è una scienziata figlia di Thaddeus “Thunderbolt” Ross, un ufficiale militare interpretato in passato dal compianto William Hurt. Nel suo ruolo, nel nuovo film, troveremo invece Harrison Ford.



A distanza di quindici anni dunque la Tyler rientra nell’universo cinematografico della Marvel entrato in una nuova fase: l’attrice aveva recitato come Betty Ross nell’adattamento di Hulk diretto da Louis Leterrier nel 2008.

La regia di questo nuovo capitolo è affidata a Julius Onah con Malcom Spellman, showrunner della serie Falcon and the Winter Soldier, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Dalan Musson. Anthony Mackie è il protagonista mentre il cast è composto anche da Tim Blake Nelson, Danny Ramirez, Carl Lumbly, Xosha Roquemore e Shira Haas.



Mackie ritorna dunque per riprendere il ruolo di Sam Wilson che questa volta, però, non sarà Falcon ma l’eroe Captain America, seguendo dunque il finale della serie tv The Falcon and the Winter Soldier..



Il film uscirà a partire dal 3 maggio 2024.