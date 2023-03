Deadpool 3: Matthew Macfadyen reciterà nel film

News





29/03/2023 |

Continuano ad arrivare novità sul cast del terzo capitolo di Deadpool. Nel film, come riportato da Deadline, reciterà anche Matthew Macfayden, attore della serie tv HBO Succession. All’interno dell’opera Ryan Reynolds tornerà come protagonista mentre nel cast troviamo anche Hugh Jackman ed Emma Corrin. Per quanto riguarda Macfayden, non è chiaro quale sarà il ruolo dell’attore.



Shawn Levy è a bordo per dirigere questo nuovo episodio con Paul Wernick e Rhett Reese che cureranno la sceneggiatura. Tra i produttori troviamo Reynolds, Levy e Kevin Feige.



Macfayden ha recitato nel 2021 nel film L’Arma dell’Inganno – Operazione Mincemeat e oltre alla serie tv Succession è il protagonista di un’altra serie: Stonehouse.