The Instigators: Ron Perlman, Ving Rhames ed Alfred Molina sono entrati a far parte del cast

News





29/03/2023 |

Continua a crescere il cast di The Instigators. Ving Rhames, Alfred Molina e Ron Perlman è il gruppo di nuovi attori che reciterà all'interno della pellicola. Il progetto sarà diretto da Doug Liman ed è prodotto da Matt Damon e Ben Affleck attraverso la loro nuova compagnia Artists Equity, insieme a Jeff Robinov e John Graham di Studio 8 e Kevin Walsh della The Walsh Company.



Recitano inoltre nella pellicola Michael Stuhlbarg, Paul Walter Hausera e Hong Chau.



Il film racconta la storia di due ladri che scappano con l'aiuto di uno dei loro terapisti dopo che una rapina è andata male. La sceneggiatura è stata scritta da Chuck MacLean e Affleck ed è stata sviluppata da Robinov, Graham e Casey Affleck.



Non è stato comunicato quando inizieranno le riprese di The Instigators.