Annunciata luscita di Padre Pio: il film con Shia LaBeouf

29/03/2023 |

E’ stata svelata la data di uscita di Padre Pio, la pellicola con protagonista Shia LaBeouf. La Gravitas Ventures ha acquisito i diritti del film per gli Stati Uniti e rilascerà l’opera nelle sale a partire dal prossimo 2 giugno. La data di uscita di Padre Pio è prevista per il 2 giugno.



L’opera ha una sceneggiatura scritta da Maurizio Braucci e da Abel Ferrara ed è stata premiata lo scorso anno durante il Festival del Cinema di Venezia. La trama seguirà parte della vita di Padre Pio, proclamato Santo da Papa Giovanni Paolo II nel 2002.



Il cast comprende anche Cristina Chiriac, Marco Leonardi, Asia Argento, Vincenzo Crea, Luca Lionello, Brando Pacitto, Stella Mastrantonio e Salvatore Ruocco.



Diana Phillips, Philipp Kreuzer e Maurizio Antonini sono i produttori. A Deadline Abel Ferrara ha dichiarato: "Padre Pio è un film sul cammino spirituale del grande santo in parallelo con quello di Shia Labeouf che lo ritrae".