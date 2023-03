Samara Weaving sarà la protagonista del thriller movie Bella

News





29/03/2023 |

La Paramount Pictures ha deciso di sviluppare un action-thriller dal titolo Bella ed ha scelto chi sarà la protagonista della pellicola: Samara Weaving. L'attrice sarà diretta da Larysa Kondracki. La pellicola sarà prodotta da Craig Flores della Bread & Circuses Entertainment e da Chad Stahleski tramite la sua 87eleven Entertainment.



Jason Markarian ha curato la prima bozza di sceneggiatura, revisionata poi da Jesse Wigutow.



Ambientato sullo sfondo di un'ondata di criminalità che ha colpito New York City negli anni '80, Bella è un thriller d'azione che mette al centro della scena la figlia di un poliziotto che, mentre suo padre si aggrappa alla vita dopo un tentativo di omicidio, si scatena per portare alla luce l'aggressore di suo padre e estirpare la corruzione profondamente radicata nel dipartimento di polizia di New York City.



Samara Weaving ha recitato ultimamente in Babylon e Scream VI.