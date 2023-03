The Plane: in rete una nuova featurette internazionale

News





30/03/2023 |

Tramite la Lionsgate vi presentiamo una featurette in lingua originale di The Plane, pellicola diretta dal regista francese Jean-François Richet ed uscita nelle sale lo scorso gennaio. Come annunciato dallo studio, il film è disponibile in 4K, Blu-Ray, DVD e On-Demand.



The Plane è un action-thriller movie che vede protagonista Gerard Butler e accanto all'attore troviamo nel cast anche Mike Colter, Daniella Pineda, Yoson An e Tony Goldwin.



Sinossi:

Durante una violenta tempesta, il comandante Brodie Torrance (Gerard Butler) salva i suoi passeggeri con un atterraggio di emergenza. L’aereo plana però su un’isola devastata dalla guerra e per il gruppo, preso in ostaggio da pericolosi ribelli, è l’inizio di un vero e proprio incubo. L’unica persona su cui Torrance potrà contare è Louis Gaspare (Mike Colter), un uomo accusato di omicidio che l’FBI stava trasportando sul suo volo. Riuscirà il nostro capitano a portare in salvo i passeggeri e fuggire dall’isola?