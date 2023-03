Il Ritorno di Casanova: online la clip Se mi vedessi adesso

News





31/03/2023 |

La 01Distribution ha pubblicato una scena de Il Ritorno di Casanova, opera di Gabriele Salvatores uscita nelle sale nella giornata di ieri.



Per questo film Salvatores ha lavorato con un cast di livello composto dal protagonista Toni Servillo, da Fabrizio Bentivoglio e Sara Serraiocco. Nel cast figurano inoltre Natalino Balasso, Alessandro Besentini e Bianca Panconi. Il Ritorno di Casanova inaugurerà la quattordicesima edizione del Bif&st e uscirà nelle sale il 30 marzo, distribuito da 01 Distribution.



Il film è prodotto da Indiana Production con Rai Cinema, Ba.Be Productions ed Edi Effetti Digitali Italiani, in collaborazione con 3Marys Entertainment, in associazione con BPER ai sensi delle norme del Tax Credit, con il contributo della Regione Veneto e della Veneto Film Commission.



Sinossi:

Il film narra la storia di un affermato regista italiano che, restio ad accettare lo scorrere del tempo, decide di raccontare il Casanova nel suo ultimo film. Durante le riprese si accorgerà di essere molto simile al personaggio che mette in scena, anche più di quanto potesse immaginare.