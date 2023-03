Deadpool 3: Karan Soni e Leslie Uggams torneranno per questa nuova avventura

News





31/03/2023 |

Con il terzo capitolo di Deadpool in lavorazione continuano ad arrivare novità sul cast. E, come riportato da Deadline, in questo capitolo torneranno due attori che abbiamo conosciuto nei primi due film. Stiamo parlando di Karan Soni e Leslie Uggams che riprenderanno i loro personaggi: Dopinder e Blind Al.



Le due star lavoreranno con il protagonista Ryan Reynolds e con gli attori annunciati negli ultimi giorni: Hugh Jackman, Emma Corrin e Matthew Macfayden.



Shawn Levy è a bordo per dirigere questo nuovo episodio con Paul Wernick e Rhett Reese che cureranno la sceneggiatura. Tra i produttori troviamo Reynolds, Levy e Kevin Feige.



Questo nuovo progetto legato al franchise sarà il primo nel quale lavoreranno uno accanto all’altro i Marvel Studios con Reynolds e il Team Deadpool.