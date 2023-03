Michael Fassbender e Alicia Vikander reciteranno insieme nel film Hope

News





31/03/2023 |

Michael Fassbender e Alicia Vikander lavoreranno insieme per il nuovo progetto di Na Hong-Jin dal titolo Hope. Per il regista si tratta del ritorno dietro la macchina da presa sette anni dopo The Wailing.



La pellicola seguirà la storia degli abitanti di Hopo Port, dove viene fatta una misteriosa scoperta alla periferia della remota città portuale. In poco tempo, i residenti si ritrovano in una disperata lotta per la sopravvivenza contro qualcosa che non hanno mai incontrato prima. Altri dettagli sulla trama non sono stati rivelati.



I nomi di Fassbender e Vikander sono gli unici annunciati fino a questo momento, altri attori verranno comunicati nelle prossime settimane con la produzione che – come riporta Deadline – partirà entro la fine dell’anno in Corea.