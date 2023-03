Thaw: Lee Cronin dirigerà il nuovo horror movie della New Line Cinema

News





Lee Cronin, regista de La Casa – Il Risveglio del Male, tornerà a lavorare con la New Line Cinema per una nuova pellicola horror dal titolo Thaw. Come riportato dal portale The Hollywood Reporter, il regista scriverà anche la sceneggiatura.



Van Toffler e David Gale della Gunpowder & Sky, insieme ad Adam Goldworm della Aperture saranno i produttori.



Ambientato anni dopo lo scioglimento delle calotte polari e l'innalzamento del livello del mare, la storia di Thaw è incentrata su un gruppo di sopravvissuti alla ricerca di una nuova casa. Le loro preghiere vengono esaudite con la scoperta di una città abitabile, tutto procederà per il meglio finché non incontreranno un nuovo incubo che vive appena sotto la superficie dell'acqua.



La prima sceneggiatura di Thaw era stata scritta da Jeremy Passmore che per la New Line aveva già lavorato al film San Andreas.