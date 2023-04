I Pionieri: il trailer ufficiale del film di Luca Scivoletto

News





03/04/2023 |

Da Fandango ecco a voi il trailer ufficiale de I Pionieri, opera prima di Luca Scivoletto che ha curato la sceneggiatura con Eleonora Cimpanelli e Pierpaolo Pirone.



Il film ha un cast che comprende Mattia Bonaventura, Francesco Cilia, Danilo Di Vita, Matilde Sofia Fazio, Peppino Mazzotta, Lorenza Indovina, Eleonora Danco ed nel film recita anche Claudio Bigagli.



I Pionieri è una produzione Fandango e Rai Cinema ed è prodotto da Domenico Procacci e Laura Paolucci.



Il debutto avverrà il prossimo 13 aprile.



Sinossi:

Sicilia, estate del 1990. Enrico ha dodici anni e tutti i problemi dei ragazzini della sua etaL8;. Ma a tormentarlo non sono gli ormoni impazziti o un amore non corrisposto. Il suo problema piuL8; grande si chiama Partito Comunista Italiano. Il partito di suo padre – dirigente locale e probabile futuro segretario regionale – e di sua madre, delegata all’educazione ortodossa dei figli: niente religione, niente Reebook, niente Rambo, niente Nintendo. In pratica: niente vita sociale. A parte Renato, l’unico amico di Enrico, anche lui figlio di comunisti (il padre morto per la troppa passione politica e la madre viva ma non meno appassionata) che a dodici anni si veste e parla come un funzionario di sessanta. Lui al comunismo ci crede davvero. Enrico invece vorrebbe solo essere come gli altri. D’estate andarsene al mare, per esempio, e non in giro con il padre, a convincere i compagni che la svolta voluta dal segretario, l’abbandono della falce e martello, eL8; ormai inevitabile. Farebbe qualunque cosa per evitarlo, anche scappare. Andarsene in campeggio loro due, lontani da sezioni fumose e da cugini maneschi. Non un campeggio normale, no: rifonderanno i Pionieri, i vecchi scout comunisti ormai estinti da decenni. E andrebbe tutto liscio se sulla via della fuga non incontrassero Vittorio, compagno di scuola pluribocciato e manesco che si unisce all’impresa; e Margherita, anche lei in fuga dalla madre, militare americana della vicina base Nato, e da un vero campo scout. Quattro ragazzini con ben poco in comune, se non la necessitaL8; di scappare. Dai militari americani e da una madre che vuole portarti lontano, dai carabinieri e da un altro quartetto, male assortito come il loro: i litigiosissimi genitori di Enrico, l’intransigente madre di Renato e il fascistissimo padre di Vittorio. Per riuscirci Enrico, Renato, Vittorio e Margherita devono restare uniti, che se non si puoL8; tornare indietro non si puoL8; far altro che andare avanti. Anche se fa paura.