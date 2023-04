La Casa - Il Risveglio del Male dal 20 aprile nelle sale: online uno spot italiano

News





03/04/2023

Dal canale della Warner Bros. Pictures ecco uno spot italiano di La Casa - Il Risveglio del Male. Prodotto da Bruce Campbell, storico protagonista dell’opera originale, e da Sam Raimi, con quest’ultimo che ha curato anche la sceneggiatura, il film è diretto da Lee Cronin.



Alyssa Sutherland, Lily Sullivan, Nell Fisher, Morgan Davies e Gabrielle Echols compongono il cast principale.



La storia di La Casa - Il Risveglio del Male ci racconta di Beth, una ragazza che decide di far visita a sua sorella maggiore che vive con i suoi tre figli in un angusto appartamento di Los Angeles. La loro riunione è piuttosto breve quando trovano un libro demoniaco, The Necronomicon Ex-Mortis che darà vita ad una serie di incredibili e terrificanti eventi.



Il film è sviluppato dalla New Line Cinema e dalla Renaissance Pictures ed è prodotto da Rob Tapert. L'uscita italiana è prevista per il 20 aprile.